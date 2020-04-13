Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с пандемией в стране

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом заявил, что ситуация ежедневно меняется не в лучшую сторону. Есть много случаев тяжелого протекания болезни, пишет «Коммерсант».

Владимир Путин и Татьяна Голикова.
Владимир Путин и Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Глава государства поручил сделать точный прогноз по развитию ситуации на три, семь и десять дней, с учетом всех сценариев развития событий, «даже самых сложных и экстраординарных».

Также президент поручил проработать создание единого центра закупок по формированию госрезерва для борьбы с коронавирусом, при необходимости направлять ресурсы и медиков в конкретные регионы.

Путин подчеркнул, что медработники должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, а также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Ближайшие недели станут определяющими. Все наши действия должны быть выстроены оптимальным образом. Прошу правительство вести и постоянно обновлять прогноз по развитию ситуации с коронавирусом. Необходимо учитывать все возможные сценарии, даже самые сложные. Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — сказал Владимир Путин.

По итогу совещания президент также вынес несколько поручений правительству страны. Среди них — возможность поддержки и развития онлайн-сервисов по доставке еды, в том числе путем субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства на период распространения инфекции.

За минувшие сутки количество зараженных в России увеличилось на 2558 новых случаев и достигло отметки в 18 328 заболевших. Больше всего пациентов с подтвержденным коронавирусом находится в столице страны, Санкт-Петербурге и их областях.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость