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Политика

Путина и Лукашенко встретили в мужском монастыре на Валааме букетами роз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля прибыли на Валаам.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
kremlin.ru

Лидеры пришли на службу в Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает «Россия 24».

Глав государств встретили цветами — Путину преподнесли букет белых роз, а Лукашенко — ярко-розовых. Белорусский президент приехал на Валаам вместе со своим младшим сыном Колей.

По словам Лукашенко, он рад впервые побывать на Валааме в сопровождении своего друга российского лидера Владимира Путина, пишет bfm.ru.

По завершении поездки на Валаам по пути в Санкт-Петербург Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали остановку на острове Коневец, расположенном в западной части Ладожского озера в Ленинградской области, и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь, сообщает пресс-служба Кремля.

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