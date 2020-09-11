Путину пришлось извиняться из-за женской глупости и фото Шэрон Стоун

Вучич сообщил, что провел с российским коллегой «отличный телефонный разговор».
«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует его слова РИА Новости.
Ранее сербская делегация посетила США, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова опубликовала этот снимок в фейсбуке, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу», пост раскритиковали.
Позже она объяснила, что ее публикацию неверно истолковали, и добавила, что «единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».