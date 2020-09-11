Путину пришлось извиняться из-за женской глупости и фото Шэрон Стоун

Вучич сообщил, что провел с российским коллегой «отличный телефонный разговор».

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует его слова РИА Новости.