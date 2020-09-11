Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Путину пришлось извиняться из-за женской глупости и фото Шэрон Стоун

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Вучич сообщил, что провел с российским коллегой «отличный телефонный разговор».

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее сербская делегация посетила США, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.

Владимир Путин и Мария Захарова.
Владимир Путин и Мария Захарова.
kremlin.ru

В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова опубликовала этот снимок в фейсбуке, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу», пост раскритиковали.

Позже она объяснила, что ее публикацию неверно истолковали, и добавила, что «единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость