Путин заявил, что новейшее оружие заставит задуматься привыкших к агрессивной риторике

«Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — сказал Владимир Путин.