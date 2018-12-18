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18 декабря
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Политика
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Путин заявил, что новейшее оружие заставит задуматься привыкших к агрессивной риторике

Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил 18 декабря российский лидер Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.

Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
kremlin.ru

«Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — сказал Владимир Путин.

Путин отметил, что новейшие разработки (ракетный комплекс «Авангард», успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», лазерные комплексы «Пересвет») также укрепляют баланс сил, а значит и стабильность в мире.

Путин добавил, что все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансированно и по плану, укрепилась ядерная триада РФ.

Укрепление обороноспособности, безопасности России, защита от внешних угроз — остаются ключевыми задачами. подчеркнул Путин.

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