Путин заявил, что новейшее оружие заставит задуматься привыкших к агрессивной риторике

«Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — сказал Владимир Путин.
Путин отметил, что новейшие разработки (ракетный комплекс «Авангард», успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», лазерные комплексы «Пересвет») также укрепляют баланс сил, а значит и стабильность в мире.
Путин добавил, что все виды и рода войск РФ в 2018 году развивались сбалансированно и по плану, укрепилась ядерная триада РФ.
Укрепление обороноспособности, безопасности России, защита от внешних угроз — остаются ключевыми задачами. подчеркнул Путин.