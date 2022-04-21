Пять миллионов беженцев, харакири для Европы и падение Netflix. Что еще произошло 20 апреля

Главное за 20 апреля

Минобороны РФ:

— В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б»;

— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии;

— Российскими ПВО сбито шесть украинских беспилотника, а также сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У»;

— В течение дня 20 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной. В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также, в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по 4-м пунктам управления , складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка , Высокий . Средствами ПВО в районе населенного пункта КОРОВИЙ ЯР сбит украинский вертолет Ми-8. Также сбиты два беспилотника.

складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах , . Средствами ПВО в районе населенного пункта сбит украинский вертолет Ми-8. Также сбиты два беспилотника. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов , 106 вертолетов , 498 беспилотных летательных аппаратов , 254 зенитных ракетных комплекса , 2397 танков и других боевых бронированных машин , 261 установка реактивных систем залпового огня , 1038 орудий полевой артиллерии и минометов.

самолетов вертолетов беспилотных летательных аппаратов зенитных ракетных комплекса танков и других боевых бронированных машин установка реактивных систем залпового огня орудий полевой артиллерии и минометов. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Россия не должна одержать победу на Украине. И Запад продолжает поставлять Украине вооружение. Так Пентагон сообщил , что Украина получила от союзников истребители и комплектующие для самолетов. Канада пообещала поставить Украине тяжелую артиллерию.

— По данным NBC, администрация Байдена планирует поставить Киеву артиллерийские установки и снаряды для них. Минобороны Норвегии сообщило, что направило Украине 100 переносных зенитных ракетных комплексов «Мистраль». Американский производитель AeroVironment передал Украине 100 легких разведывательных беспилотников Quantix Recon. В самом же Берлине сообщили об исчерпании лимита поставок оружия для Киева.

Россия в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине передала украинской стороне проект документа «с четкими формулировками». Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков. По его словам , теперь «мяч на стороне Киева».