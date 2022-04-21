Пять миллионов беженцев, харакири для Европы и падение Netflix. Что еще произошло 20 апреля

Главное за 20 апреля
-
Минобороны РФ:
— В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б»;
— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии;
— Российскими ПВО сбито шесть украинских беспилотника, а также сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У»;
— В течение дня 20 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной. В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также, в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики.
- Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по 4-м пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий. Средствами ПВО в районе населенного пункта КОРОВИЙ ЯР сбит украинский вертолет Ми-8. Также сбиты два беспилотника.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна одержать победу на Украине. И Запад продолжает поставлять Украине вооружение. Так Пентагон сообщил, что Украина получила от союзников истребители и комплектующие для самолетов. Канада пообещала поставить Украине тяжелую артиллерию.
— По данным NBC, администрация Байдена планирует поставить Киеву артиллерийские установки и снаряды для них. Минобороны Норвегии сообщило, что направило Украине 100 переносных зенитных ракетных комплексов «Мистраль». Американский производитель AeroVironment передал Украине 100 легких разведывательных беспилотников Quantix Recon. В самом же Берлине сообщили об исчерпании лимита поставок оружия для Киева.
- Россия в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине передала украинской стороне проект документа «с четкими формулировками». Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков. По его словам, теперь «мяч на стороне Киева».
- Украина готова провести специальный раунд переговоров в Мариуполе в формате «один на один» или «два на два» для спасения находящихся там военных и гражданских лиц, заявили в Киеве.
- С начала российской военной операции Украину покинули более 5 млн человек, следует из данных портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более 2,8 млн человек перебрались в Польшу, еще свыше 757 тыс. украинцев уехали в Румынию, около 549,8 тыс. — в Россию. В Венгрии оказались 471 тыс. украинских беженцев, в Молдавии — почти 427 тыс., в Словакии — 342,8 тыс. Еще 23,7 тыс. человек приняла Белоруссия.
Экономика, что с ней происходит
- Общие черты кризисов 2020 и 2022 годов заключаются в их неэкономической природе, высокой инфляции, ослаблении рубля и шоках предложения, уверены в НИУ ВШЭ. Среди различий — масштаб, пострадавшие отрасли и последствия для экономики.
- В Подмосковье построят семеноводческий комплекс, который обеспечит регион семенами на 100%, Россию — на 33%, это позволит значительно снизить зависимость от завоза семян и посадочного материала из-за рубежа
- Финский производитель энергетического оборудования Wartsila намерен списать на убытки около €200 млн в связи с прекращением деятельности в России.
- Деятельность Inditex, владеющей Zara, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius, в России возобновится, «как только это будет возможно и позволят условия», заявил гендиректор испанской компании Оскар Гарсия Масейрас.
- Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию, сообщили в пресс-службе компании.
- Французская компания Danone прекратила импорт в Россию минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.
- Продажи новых автомобилей в России в 2022 году могут сократиться на 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексея Калицева.
- Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский автопром из-за санкций будет вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, но эта мера — временная. Минпромторг предложил до 1 февраля 2023 года разрешить в России выпуск машин с пониженными требованиями к экологии.
- Как узнал «Коммерсант», американский автоконцерн General Motors окончательно уходит из России.
- Производитель клея «Момент» и порошка Persil компания Henkel уйдет из России постепенно. Компания ищет менее радикальный способ ухода с российского рынка. Один из вариантов — передача в управление местному топ-менеджменту активов компании, в том числе 11 производственных площадок в ряде регионов страны. Не исключено, что в дальнейшем эти заводы будут частично или полностью проданы, но пока они продолжат работать, пишет «Коммерсант».
- Средние недельные расходы россиян и стоимость покупок увеличились относительно предыдущей недели на 3,2% или на 165 руб. в денежном выражении, выяснили в Romir. Индекс недельных расходов жителей страны с 11 по 17 апреля составил 5 401 руб. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году расходы россиян увеличились на 5,4%.
- В России зарегистрировано около 670 тыс. безработных, в простое находятся 98 тыс. работников, это в 2,5 раза выше, чем в начале марта. К высвобождению заявлено около 50 тыс. человек, но массовых увольнений не отмечено, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Что в России предпринимают для стабильности
- Госдума приняла закон о поддержке регионов в условиях санкций, в том числе путем предоставления новых кредитов из бюджета РФ и реструктуризации прежних.
- Генсовет Федерации независимых профсоюзов России обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые прекращают производство.
Политика: встречи и обсуждения
- Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Владимир Путин. Он заявил, что с этой целью Москва будет действовать последовательно, и подчеркнул, что именно происходившее на протяжении последних восьми лет в Донбассе «вынудило» Россию начать военную операцию.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вред, который нанесли санкции европейских стран экономике России, придется компенсировать. «К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — написал Володин в Telegram.
- Возможное введение эмбарго на импорт российских энергоресурсов, включая нефть и газ, сравнимо с «харакири для Европы». Об этом заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе теледебатов с действующим главой государства Эмманюэлем Макроном, передает Bloomberg. «Мы не должны совершать харакири, надеясь, что это навредит России, в то время как она сама найдет, куда экспортировать нефть и газ».
Реакция: люди, сообщества
-
Израиль никогда не сможет отказаться от празднования Дня Победы 9 мая, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Ранее от парада в честь 9 мая отказался Казахстан, сославшись на экономическую ситуацию. Вчера, 19 апреля, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» отвергла требование оппозиции о переносе празднования Дня Победы с 9 мая на 8 мая.
— Этого никогда не произойдет в Израиле. У нас это официальный праздник, закрепленный законодательно. В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться, — рассказал посол ТАСС.
-
Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне, сообщает Reuters со ссылкой на Sportico. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета станет первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.
Информация, которую вы могли пропустить
- Netflix лишился 700 тыс. подписчиков из-за ухода с российского рынка. Согласно прогнозам, во втором квартале падение числа подписчиков увеличится до двух миллионов. После отчета Netflix акции компании упали более чем на 25%, а ее рыночная капитализация снизилась примерно на 40 миллиардов долларов.
- Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов исключила Международный конкурс имени П.И.Чайковского из своего состава из-за специальной военной операции России на Украине.
- За границу на майские праздники собрались съездить 2% россиян. Основные направления — Абхазия, Белоруссия, Узбекистан, Турция и Румыния. Дома останутся 55% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте центра, 42% сограждан ответили, что проведут время на даче. 2% россиян намерены посетить Крым, а поехать на Черноморское побережье Кавказа решили 3% респондентов. Не смогут отдохнуть в ближайшие майские праздники 5% россиян.
- С первого сентября в российских школах будут проводиться уроки, разъясняющие цели и задачи спецоперации России на Украине, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
- Полный список украинцев, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию, опубликовали «Известия».
— В перечне указан 31 человек, в том числе видеоблогер Антон Птушкин, журналист Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), телеведущие Николай Серга и Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя), Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук («Океан Ельзи»), Андрей Данилко (Верка Сердючка), Иван Дорн, Евгений Мильковский («Нервы»), Юрий Каплан («Валентин Стрыкало»), Алина Паш, Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний («Время и стекло»), актриса Мила Савацкая, детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 77,08₽
- EUR 83,27₽
Хорошего четверга! Вот что произошло 19 апреля: предложено сдаться, поддержка германских компаний и 200 брошенных кошек из Мариуполя.