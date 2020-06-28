Пять простых вопросов по поправкам в Конституцию о детях

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России, которые на протяжении последних месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress.ru решил разобраться, в чем суть вносимых изменений в статье, касающейся прав детей.

1. В чем суть поправки?

В четвертой части новой конституционной статьи 67.1 идет речь о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Поэтому государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Также государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Дети. Открытые источники в Интернете ( СС0)

2. Что дают поправки?

Этот блок даст возможность законодательно закрепить на самом высоком уровне право детей на получении поддержки от государства.

3. Почему это важно?

Поправка в Конституции позволит детально проработать вопросы правового регулирования семейных отношений.

В частности, наконец обсудить самый острый вопрос об обеспечении прав детей при разводе родителей, проработать проблемы правового регулирования усыновления и опеки.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

Поправка будет касаться всех детей в возрасте до 18 лет, а также их родителей, опекунов.

Летний отдых детей. архив ОАО «Алтай-Кокс»

5. Что думают о поправках эксперты?

Марина Понкрашева, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы.

«Как человек, не первый год работающий в сфере социальной политики, могу отметить, что все „детские“ поправки дадут человеку чувство уверенности, защиты со стороны государства, помогут обеспечить безопасность и комфортные условия. По крайней мере, именно на это они и направлены. Это очень своевременно. В новой Конституции появляется статья 67.1, согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Как маму, меня особенно радует, что государство стремится обеспечить приоритет семейного воспитания и называет его главным и принципиально важным. Именно в крепкой сплоченной семье накапливаются и передаются будущим поколениям опыт, традиции и базовые ценности, что, в свою очередь, укрепляет права ребенка на жизнь и воспитание в семье. Ну, а если, не дай Бог, ребенок остаётся без родителей, государство берёт на себя их обязанности в отношении сирот, оставшихся без попечения. Кроме того, оно обеспечивает развитие таких форм и видов семейного устройства, как опека, приемные и ресурсные семьи».