Пять простых вопросов по поправкам в Конституцию о детях

1. В чем суть поправки?
В четвертой части новой конституционной статьи 67.1 идет речь о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Поэтому государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Также государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
2. Что дают поправки?
Этот блок даст возможность законодательно закрепить на самом высоком уровне право детей на получении поддержки от государства.
3. Почему это важно?
Поправка в Конституции позволит детально проработать вопросы правового регулирования семейных отношений.
В частности, наконец обсудить самый острый вопрос об обеспечении прав детей при разводе родителей, проработать проблемы правового регулирования усыновления и опеки.
4. Кто сможет воспользоваться поправками?
Поправка будет касаться всех детей в возрасте до 18 лет, а также их родителей, опекунов.
5. Что думают о поправках эксперты?
Марина Понкрашева, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы.
«Как человек, не первый год работающий в сфере социальной политики, могу отметить, что все „детские“ поправки дадут человеку чувство уверенности, защиты со стороны государства, помогут обеспечить безопасность и комфортные условия. По крайней мере, именно на это они и направлены. Это очень своевременно. В новой Конституции появляется статья 67.1, согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Как маму, меня особенно радует, что государство стремится обеспечить приоритет семейного воспитания и называет его главным и принципиально важным. Именно в крепкой сплоченной семье накапливаются и передаются будущим поколениям опыт, традиции и базовые ценности, что, в свою очередь, укрепляет права ребенка на жизнь и воспитание в семье. Ну, а если, не дай Бог, ребенок остаётся без родителей, государство берёт на себя их обязанности в отношении сирот, оставшихся без попечения. Кроме того, оно обеспечивает развитие таких форм и видов семейного устройства, как опека, приемные и ресурсные семьи».