Пять простых вопросов по поправкам в Конституцию о защите истории и Боге

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России, которые на протяжении последних месяцев являются главной темой обсуждения общественности. Altapress . ru решил разобраться, в чем суть вносимых изменений в статье о единстве, Боге и исторической правде.

1. В чем суть поправки?

В Конституцию предлагается добавить новую статью 67.1 «О правопреемственности Российской Федерации, защите исторической правды и о создании условий для развития детей».

Во второй части указано, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

В третьей идет речь об обеспечении защиты исторической правды и памяти защитников Отечества. Не допускается умаление значения подвига народа при защите Отечества.

2. Что дают поправки?

Поправкой хотят подчеркнуть исторически значимую социально-культурной роль религиозной составляющей в становлении и развитии российской государственности.

Голосование по поправкам в Конституцию. Барнаул. altapress.ru

А также защитить историческую правду от любых посягательств на нее. Историческая память становится такой же культурной ценностью, как язык или культура России. В первую очередь речь идет о памяти о Великой Отечественной.

3. Почему это важно?

Законодатели считают, что после поправки уменьшится стремление некоторых личностей переписать на свой лад историю — например, приписать победу над фашизмом западным союзникам по антигитлеровской коалиции.

4. Кто сможет воспользоваться поправками?

На поправку сможет сослаться любой человек, который столкнулся с искажением исторической правды.

Бюллетени для голосования по Конституции. altai_terr.izbirkom.ru

5. Что думают о поправках эксперты?

Галина Берлизова,

руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:

Поправка в Конституцию о сохранении истории просто необходима современной России. В первую очередь, она поможет законодательно установить историческую справедливость, а именно утвердит право нашей страны на адекватную интерпретацию событий прошлого. В первую очередь это касается Великой Отечественной войны. К сожалению, мы уже давно наблюдаем тенденцию, когда молодежь — школьники и студенты — транслируют какую-то искаженную версию ключевых моментов истории своей страны. Ярким примером может служить отношение подрастающего поколения к ветеранам и участникам ВОВ. Дети перестали ценить то, что им могут передать живые свидетели тех страшных событий.

К тому же за рубежом на протяжении многих лет неоднократно делаются попытки переписать нашу историю, касающейся ВОВ, на свой лад. Буквально год назад мы столкнулись с вопиющими случаями, когда наши школьники и студенты, выезжая за пределы России, транслировали исторические события в угоду той страны, куда они приехали. Разумеется, это недопустимо.

Поправка позволит закрепить в умах молодежи не искаженную, объективную историю России. В частности, что 9 мая является великим праздником — Днем Победы, когда СССР победил в сложной, кровопролитной войне, в которой погибли миллионы.