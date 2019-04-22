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Политика

Пятилетний мальчик придумал шутку про Зеленского и выиграл 120 тысяч рублей

Пятилетний мальчик из Витебска Тимофей Бородавкин победил на украинском шоу «Рассмеши комика. Дети» с шуткой про Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Ярослав Бурдовицин, CC BY-SA 4.0, by commons.wikimedia.org

Во время своего выступления Тимофей исполнил песенку про кузнечика. Мать крикнула ему из зала: «Кузнечик», Тима, быстро — «Кузнечик»!. После чего тот исполнил песню:

«В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,
Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе:
Зеленский — президент!».

Шутку оценили и жюри, и зрители. В итоге мальчик выиграл конкурс и получил денежный приз в размере 50 тысяч гривен (120 тысяч рублей).

На Украине прошёл второй тур президентских выборов. В нем участвуют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Предварительные данные свидетельствуют, что Зеленский победит с 73% голосов, а Порошенко наберет 25,5%.

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