Радиоактивное цунами: КНДР показала Шойгу ядерный подводный дрон

За парадом с трибуны вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном наблюдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По данным радио «Голос Кореи», речь идет о ядерном беспилотнике, который может вызвать радиоактивное цунами, пишут "Новые Известия".

Как сообщили северокорейские СМИ, БПЛА способны секретно проплыть под водой к необходимой акватории и произвести сверхмощное радиоактивное цунами при помощи подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника.

Ранее представитель МИД РФ прокомментировал ситуацию с ракетой КНДР.

Сообщалось, что запущенная под руководством Ким Чен Ына ракета упала в экономической зоне России. Об этом заявил помощник генсека ООН Халед Хиари.

По его словам, ракета пролетела около 1 тыс. км, достигла высоты 6648,4 км и упала в море в исключительной экономической зоне России.

Полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР.