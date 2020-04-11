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Политика

Ракетная атака «летающих танков» в Ливии попала на видео

Вертолеты Ми-35 Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают совершать боевые вылеты.

Вертолеты.
Вертолеты.
kremlin.ru

Обстрелу подверглась автомобильная техника и переброшенные из Сирии боевики незаконных вооруженных формирований.

Судя по кадрам, применены 80-мм неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. Вес одной — более 11 килограммов. Дальность полета, в зависимости от модификации, составляет 2 000 — 4 000 метров. Один «тридцать пятый» способен задействовать до 40 таких боеприпасов.

Армейский ударный вертолет Ми-35, прозванный пилотами «летающим танком», остается одной из самых востребованных боевых машин на международном рынке. Основное назначение Ми-35 — вертолет огневой поддержки, однако он может перевозить стрелковое отделение.

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