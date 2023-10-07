Ракетные удары, прорыв границы, обстрелы, мобилизация. Что известно о ситуации в Израиле к этому часу

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Что произошло?

Все началось с воздушной тревоги в центре Израиля, в Тель-Авиве. Затем появились сообщения о том, что со стороны Сектора Газа страна подверглась массированному ракетному обстрелу.

Очевидцы присылают видео, на которых заметны люди в форме и с оружием, вошедшие в страну.