Иранские беспилотники нанесли ракетный удар по Сирии

Несколько баллистических ракет по Сирии также запустило подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции. Сообщается, что обстрелу подверглась территория, контролируемая экстремистами, причастными к организации теракта в иранском городе Ахвазе, где ранее на параде от взрыва погибли и получили ранения несколько военнослужащих.
Именно после удара баллистическими ракетами на эту территорию Сирии направили боевые дроны для мониторинга и обстрела позиций боевиков.
Напомним, что ответственность за теракт в Ахвазе взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе». Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт в Ахвазе был организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке США.