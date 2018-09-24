Ответ Израилю: Шойгу распорядился поставить Сирии С-300 после крушения Ил-20

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в течении двух недель ПВО Сирии получат зенитно-ракетный комплекс С-300, поставки которого были отменены несколько лет назад по настоятельно просьбе Израиля. Это решение было сделано после того, как в Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20 и погибли 15 военнослужащих ВКС России. Минобороны обвиняет в произошедшем ВВС Израиля.

Сергей Шойгу,

министр обороны РФ:

— Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине.

Иран показал на параде полученный из России комплекс С-300. 17 апреля 2016 года. tasnimnews.com

Кроме передачи ЗРК российская армия оснастит командные пункты сирийских ПВО уникальными автоматизированными системами управления, передает «Интерфакс».

Сергей Шойгу,

министр обороны РФ:

— Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые Силы.

По словам министра эти меры помогут обеспечить «централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний». Также эти системы помогут сирийским ПВО идентифицировать самолеты ВКС России.

Сергей Шойгу,

министр обороны РФ:

— В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Ил-20. Kirill Naumenko в wikimedia.org , CC BY-SA 3.0 , part from original

Как произошла трагедия с российским самолетом

Напомним, что Ил-20 российских ВКС был сбит 17 сентября при возвращении на базу Хмейми в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В это же время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по сирийским объектам в Латакии. По данным минобороны, Тель-Авив уведомил российскую сторону о проводимой операции лишь за одну минуту до атаки, введя в заблуждение в отношении района удара и не проинформировав о местонахождении F-16. Как заявили в российском оборонном ведомстве, израильские летчики прикрывались российским Ил-20 и подставили его под удар ПВО Сирии. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военных.

Минобороны России возложило всю полноту ответственности на Израиль. По данным министерства, российская сторона уведомила израильтян о трагедии в 22:29, попросив убрать самолеты из зоны аварии, однако F-16 оставались в этом районе до 22:40. Изариль сообщил о том, что самолеты покинули зону только в 22:53 — через 50 минут после попадания ракеты в российский самолет.

Что говорят в Израиле

Израильская сторона отвергает все обвинения.

Как подчеркивают в израильском военном ведомстве, в момент, когда Ил-20 сбила сирийская зенитная ракета, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны, завершив бомбардировку намеченных целей в провинции Латакия. Израильские данные о произошедшем передал российской стороне командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин, который прибыл в Москву в четверг.

По словам израильской стороны, на атакованном ей объекте в Латакии хранилось оборудование для производства вооружений, которые Иран намеревался передать своим ливанским союзникам.