Раскрыты детали секретного плана Черчилля против СССР: несостоявшееся нападение 1 июля 1945 года

В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР, сообщает РИА «Новости» со ссылкой The Telegraph .

Согласно досье из Национального архива, через несколько дней после взятия Берлина Красной армией британский премьер-министр Уинстон Черчилль поручил спланировать операцию под кодовым названием «Немыслимое».

«Западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР», — говорится в документе.

Основной цель операции, которую хотели начать 1 июля 1945 года — навязать СССР «волю США и Британской империи». Организовать наступление поручили экс-командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону.

План предусматривал массированное наступление британских и американских дивизий на Берлин и за его пределы, чтобы отбросить Красную армию.

Танки идут на Берлин Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/Russfoto

«Должно было быть танковое столкновение, которое по масштабу превзошло бы Курскую битву», — отмечает издание.

Томпсон считал, что для победы над советской армией потребуются дополнительные силы — он предложил перевооружить вермахт и армию СС, таким образом добавив еще десять дивизий западным союзникам.

Главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, когда услышал предложение задействовать в операции вермахт и СС.

Его поддержал фельдмаршал Алан Брук, подчеркнув, что шансы добиться быстрой победы в планируемом наступлении ничтожно малы.

В итоге несогласие нескольких британских военачальников поставило крест на операции «Немыслимое», о чем Черчилль часто сожалел.

По данным издания, план с операцией до сих пор лежит в серой папке под названием «Россия: угроза западной цивилизации» со штампом «совершенно секретно».