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Политика

Раскрыты карьерные перспективы Кадырова после внезапной командировки на Ближний Восток

Командировка главы Чечни Рамзана Кадырова на Ближний Восток является ситуативной необходимостью и не говорит о возможном переходе политика на новую международную должность, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

По мнению политолога, гораздо более вероятен сценарий, при котором чеченский лидер усилит свои позиции внутри России.

«Инвестиции в „дружественную исламскую республику“ понятны, а вот стать посредником при сложном диалоге с шейхаятом, слишком опасное занятие. Если Кадыров и выступает как спецпредставитель, то по какой-то вполне локальной теме, например, контактов с теми же ОАЭ», — отмечает Гращенков.

Вероятность переключения Кадырова исключительно на международную повестку сейчас крайне низка — он нужен президенту РФ в своем нынешнем качестве, считает политолог.

«Для Путина Кадыров „хранитель Кавказа“, человек не вписывающейся ни в один кремлевско-башенный расклад и тем самым играющий на стороне одного лишь Путина. И единственный рост Кадырова внутри РФ — это получение большего контроля именно над СКФО и югом России в целом», — уверен эксперт.

Карьерный рост Кадырова может заключаться в переходе на должность полпреда президента по Северо-Кавказскому федеральному округу или даже вице-премьера, курирующего это направление, предполагает политолог, пишет ura.ru.

По мнению Гращенкова, международные амбиции Кадырова вызывают опасения у его давних политических оппонентов — федеральных силовиков, которым не нравятся тесные связи Чечни с ОАЭ и их союзниками.

«У силовиков есть понимание: в случае нестабильности Кавказ может вновь уйти в сепаратизм, а Восток ему в этом поможет. Эта претензия к растущей мощи чеченцев и претензии на расширение территории — одна из оппозиций Кадырову со стороны „Федерального блока“. Поэтому интерес силовиков к его активности за рубежом безусловно сохранится», — резюмировал Гращенков.

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