Раскрыты карьерные перспективы Кадырова после внезапной командировки на Ближний Восток

Командировка главы Чечни Рамзана Кадырова на Ближний Восток является ситуативной необходимостью и не говорит о возможном переходе политика на новую международную должность, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По мнению политолога, гораздо более вероятен сценарий, при котором чеченский лидер усилит свои позиции внутри России.

«Инвестиции в „дружественную исламскую республику“ понятны, а вот стать посредником при сложном диалоге с шейхаятом, слишком опасное занятие. Если Кадыров и выступает как спецпредставитель, то по какой-то вполне локальной теме, например, контактов с теми же ОАЭ», — отмечает Гращенков.

Вероятность переключения Кадырова исключительно на международную повестку сейчас крайне низка — он нужен президенту РФ в своем нынешнем качестве, считает политолог.

«Для Путина Кадыров „хранитель Кавказа“, человек не вписывающейся ни в один кремлевско-башенный расклад и тем самым играющий на стороне одного лишь Путина. И единственный рост Кадырова внутри РФ — это получение большего контроля именно над СКФО и югом России в целом», — уверен эксперт.

Карьерный рост Кадырова может заключаться в переходе на должность полпреда президента по Северо-Кавказскому федеральному округу или даже вице-премьера, курирующего это направление, предполагает политолог, пишет ura.ru.

По мнению Гращенкова, международные амбиции Кадырова вызывают опасения у его давних политических оппонентов — федеральных силовиков, которым не нравятся тесные связи Чечни с ОАЭ и их союзниками.