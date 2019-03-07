Разбор. Как будет работать закон о запрете фейков, который приняла Госдума

После обнаружения фейка генеральный прокурор России или его заместители обратятся в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к ресурсам-нарушителям.
Роскомнадзор, в свою очередь, должен незамедлительно уведомить редакцию издания о необходимости удалить недостоверную информацию. При этом фиксируются дата и время отправки уведомления, для этого создана специальная информационная система.
Издание обязано удалить недостоверную информацию сразу после получения документа. Если это не происходит, Роскомнадзор вправе ограничить доступ к ресурсу. В случае, если владелец издания удаляет фейк после временной блокировки, он обязан направить в Роскомнадзор уведомление об этом. После этого доступ к ресурсу будет возобновлен.
Однако такой порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.
За публикацию фейков штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс. рублей, юридических — до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении или при создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать 1 млн рублей, при тяжких последствиях — до 1,5 млн рублей.