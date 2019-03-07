Разбор. Как будет работать закон о запрете фейков, который приняла Госдума

2 Что должен будет сделать по поводу фейков Роскомнадзор?

Роскомнадзор, в свою очередь, должен незамедлительно уведомить редакцию издания о необходимости удалить недостоверную информацию. При этом фиксируются дата и время отправки уведомления, для этого создана специальная информационная система.