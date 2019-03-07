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Политика

Разбор. Как будет работать закон о запрете фейков, который приняла Госдума

7 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий распространять недостоверную общественно значимую информацию, распространяемой под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни граждан или подрывает общественный порядок. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума.
Госдума.
altapress.ru
1 Как за фейками будет следить генпрокурор?

После обнаружения фейка генеральный прокурор России или его заместители обратятся в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к ресурсам-нарушителям.

2 Что должен будет сделать по поводу фейков Роскомнадзор?

Роскомнадзор, в свою очередь, должен незамедлительно уведомить редакцию издания о необходимости удалить недостоверную информацию. При этом фиксируются дата и время отправки уведомления, для этого создана специальная информационная система.

3 Как будет отвечать за распространение фейка редакция СМИ?

Издание обязано удалить недостоверную информацию сразу после получения документа. Если это не происходит, Роскомнадзор вправе ограничить доступ к ресурсу. В случае, если владелец издания удаляет фейк после временной блокировки, он обязан направить в Роскомнадзор уведомление об этом. После этого доступ к ресурсу будет возобновлен.

Однако такой порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

4 Как будут наказывать распространителей фейков?

За публикацию фейков штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс. рублей, юридических — до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении или при создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать 1 млн рублей, при тяжких последствиях — до 1,5 млн рублей.

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