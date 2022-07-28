Разбор. Как государство может уничтожить «Авито» и hh.ru

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Как отреагировали на документ в «Авито»?

Сервис онлайн-объявлений «Авито», на долю которого приходится значительная часть частных объявлений в интернете, заявил, что непродуманные инициативы «могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли».

«Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России.» — говорится в сообщении компании.

Отдельно сервис ответил на обвинения в том, что компанией владеет иностранный акционер. По словам представителей, еще весной акционер полностью передал управление местной команде топ-менеджмента. Вся прибыль компании остается в стране и идет на развитие сервисов.

Речь идет про южноафриканский фонд, который не относится к недружественным странам: ЮАР входит в БРИКС.

При этом «Авито» является одним из крупнейших российских налогоплательщиков и работодателем. По заявлениям пресс-службы, все финансовые операции и инвестиции фирма осуществляет внутри России.

Кроме того, в «Авито» называют последствия принятия такого законопроекта разрушительными, поскольку в ситуации санкций и ухода зарубежных компаний из России, сервис «делает ушедшие товары и услуги доступными для простых граждан».