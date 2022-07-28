Разбор. Как государство может уничтожить «Авито» и hh.ru

Документ гласит, что размещать информацию на цифровых баннерах можно будет только через специальный сайт. Его будет контролировать специальный единый оператор, который будет определен государством. Он будет проверять контент, контролировать техническое состояние рекламных конструкций, а также заниматься защитой персональных данных.
Помимо наружной рекламы этот оператор будет контролировать и размещение частных объявлений от граждан, если сайт с объявлениями посещает более 10 млн человек в месяц. Физлица смогут размещать свои объявления только на сайте оператора. Фактически, это лишает такие сервисы как «Авито», «Юла» и «Циан» большей части объявлений, что неизбежно приведет к их упадку.
Автор поправок, депутат от «Единой России» Артем Кирьянов, в пояснительной записке заявляет, что централизация размещения рекламы позволит минимизировать эффект от санкций против России и защитить государственные интересы «в связи с рисками распространения недостоверной информации». Кирьянов считает, что это поможет защитить рекламные баннеры от хакерских атак и просто «хулиганских действий».
Законопроект вызвал бурную критику среди представителей рынка рекламы и IT-сферы. Как сообщает AdIndex.ru, крупнейшие рекламные компании написали коллективное обращение представителям власти против этих поправок. Среди подписавших — «Постер», Gallery, РИМ, «Восток-Медиа», «Дизайн Мастер», и многие другие. Всего под обращением стоят подписи представителей более 60 компаний.
Кроме того, в Сети от лица российского IT-сообщества активисты запустили петицию против вносимых изменений в закон. Она адресована председателю правительства Михаилу Мишустину, и ее уже подписали около пяти тысяч человек.
Сервис онлайн-объявлений «Авито», на долю которого приходится значительная часть частных объявлений в интернете, заявил, что непродуманные инициативы «могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли».
«Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России.» — говорится в сообщении компании.
Отдельно сервис ответил на обвинения в том, что компанией владеет иностранный акционер. По словам представителей, еще весной акционер полностью передал управление местной команде топ-менеджмента. Вся прибыль компании остается в стране и идет на развитие сервисов.
Речь идет про южноафриканский фонд, который не относится к недружественным странам: ЮАР входит в БРИКС.
При этом «Авито» является одним из крупнейших российских налогоплательщиков и работодателем. По заявлениям пресс-службы, все финансовые операции и инвестиции фирма осуществляет внутри России.
Кроме того, в «Авито» называют последствия принятия такого законопроекта разрушительными, поскольку в ситуации санкций и ухода зарубежных компаний из России, сервис «делает ушедшие товары и услуги доступными для простых граждан».
ФАС раскритиковала этот законопроект, сообщает Интерфакс. В ведомстве недоумевают, почему предлагается объединить под крылом одного оператора наружную цифровую рекламу и объявления в сети Интернет.
Антимонопольщики видят угрозу ухудшения положения участников рынка в случае принятия закона. При этом отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости как самой рекламы, так и конечных продуктов.
Отдельно в ведомстве высказались по поводу контроля за содержанием рекламы — он и так уже осуществляется ФАС в рамках действующего сейчас закона.
Кроме того, поправки предлагают возложение контрольных функций на частную компанию, которая сама является владельцем рекламных конструкций.
Если законопроект будет принят в таком виде, как сейчас, то такие популярные сервисы как «Авито», «Юла», «hh.ru», «Циан» и другие могут закрыться.
Это может сильно сказаться на жителях Алтая. В одном только сервисе «Авито» опубликовано около 2,5 млн объявлений как от физических, так и юридических лиц края. На сервисе по поиску работы hh.ru в нашем регионе размещено более 10 тысяч вакансий и резюме. Исчезновение подобных сервисов может привести к нарушению экономической активности и большим неудобствам со стороны местных жителей.
На всем рынке наружной рекламы и частных объявлений появится монополия. Оператор как монополист сможет завышать стоимость размещения рекламы.
В компаниях, попадающих под действие нового законопроекта, неизбежно прокатится волна увольнений, и тысячи человек, занимающихся обслуживанием этих сайтов, останутся без работы.
Кроме того, неизвестно, справится ли единый оператор с защитой данных миллионов пользователей и сможет ли обеспечить бесперебойную работу сервиса.
Будут ли внесены в законопроект фундаментальные поправки — покажет второе чтение в Госдуме. Изменения должны быть внесены в парламент до 13 августа.