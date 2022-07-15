Разбор. Может ли в Алтайском крае появиться губернатор-коммунист

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. После массовых протестов в 2011—2012 годах на Болотной площади, они вернулись в российскую политическую жизнь, но с муниципальным фильтром.
Теперь кандидат в губернаторы, чтобы быть допущенным к выборам, должен собрать в свою поддержку некоторое количество подписей депутатов представительных органов и глав в городах и районах региона. В разных регионах России число подписей варьируется от 5 до 10%.
На последних губернаторских выборах в 2018 году в крае насчитывалось 7623 выборные должности. По краевому закону, кандидат должен собрать 7% подписей от этого числа. Тогда это было равно 534 голосам.
При этом как минимум 10% от этого числа должны были составлять голоса депутатов районного и городского уровня — это 135 подписей.
На прошлых выборах в АКЗС алтайские коммунисты заняли второе место по количеству голосов (24%), лишь немного уступив «Единой России» (34%). При этом другая партия, «Коммунисты России» смогла «перетянуть» на себя 12% голосов.
Такой результат многие эксперты связывали с протестным голосованием. Проявится ли оно на этот раз — главный вопрос муниципальных выборов 2022 года, которые должны пройти в сентябре.
Да, именно так. Кроме того, каждый депутат или глава муниципального образования может поддержать лишь одного кандидата в губернаторы.
Да, например, Республику Хакасию возглавляет Валентин Коновалов, который представляет КПРФ, а Хабаровский край — Михаил Дегтярев, член ЛДПР.
Срок полномочий действующего губернатора Алтайского края Виктора Томенко истекает в 2023 году, тогда же и пройдут очередные выборы.