Разбор. Может ли в Алтайском крае появиться губернатор-коммунист

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Что такое муниципальный фильтр?

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. После массовых протестов в 2011—2012 годах на Болотной площади, они вернулись в российскую политическую жизнь, но с муниципальным фильтром.

Теперь кандидат в губернаторы, чтобы быть допущенным к выборам, должен собрать в свою поддержку некоторое количество подписей депутатов представительных органов и глав в городах и районах региона. В разных регионах России число подписей варьируется от 5 до 10%.