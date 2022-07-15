15 июля
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Политика

Разбор. Может ли в Алтайском крае появиться губернатор-коммунист

Алтайские коммунисты заявили о планах по выдвижению своего кандидата на губернаторские выборы в 2023 году. Первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова считает, что партия сможет преодолеть муниципальный фильтр, собрав необходимое количество подписей. О том, что такое «муниципальный фильтр» и почему он становится главным предметом обсуждения в преддверии муниципальных выборов 2022 года — в разборе altapress.ru

Шествие и митинг КПРФ в Барнауле по случаю 102-ой годовщины Октябрьской революции
Шествие и митинг КПРФ в Барнауле по случаю 102-ой годовщины Октябрьской революции
Анна Зайкова.
1
Что такое муниципальный фильтр?

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. После массовых протестов в 2011—2012 годах на Болотной площади, они вернулись в российскую политическую жизнь, но с муниципальным фильтром.

Теперь кандидат в губернаторы, чтобы быть допущенным к выборам, должен собрать в свою поддержку некоторое количество подписей депутатов представительных органов и глав в городах и районах региона. В разных регионах России число подписей варьируется от 5 до 10%.

2
Сколько подписей должен собрать кандидат в губернаторы Алтайского края?

На последних губернаторских выборах в 2018 году в крае насчитывалось 7623 выборные должности. По краевому закону, кандидат должен собрать 7% подписей от этого числа. Тогда это было равно 534 голосам.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

При этом как минимум 10% от этого числа должны были составлять голоса депутатов районного и городского уровня — это 135 подписей.

3
Почему коммунисты уверены в прохождении муниципального фильтра?

На прошлых выборах в АКЗС алтайские коммунисты заняли второе место по количеству голосов (24%), лишь немного уступив «Единой России» (34%). При этом другая партия, «Коммунисты России» смогла «перетянуть» на себя 12% голосов.

Флаги КПРФ.
Флаги КПРФ.
Анна Зайкова.

Такой результат многие эксперты связывали с протестным голосованием. Проявится ли оно на этот раз — главный вопрос муниципальных выборов 2022 года, которые должны пройти в сентябре.

4
То есть, если в городские и районные собрания депутатов пройдут представители оппозиции, то вероятность участия оппозиционного кандидата в губернаторы возрастает?

Да, именно так. Кроме того, каждый депутат или глава муниципального образования может поддержать лишь одного кандидата в губернаторы.

5
Есть ли в России главы регионов не из Единой России?

Да, например, Республику Хакасию возглавляет Валентин Коновалов, который представляет КПРФ, а Хабаровский край — Михаил Дегтярев, член ЛДПР.

6
Когда состоятся выборы губернатора в Алтайском крае?

Срок полномочий действующего губернатора Алтайского края Виктора Томенко истекает в 2023 году, тогда же и пройдут очередные выборы.

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