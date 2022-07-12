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Политика

Алтайские коммунисты собираются выдвинуть своего кандидата на губернаторские выборы

Алтайские коммунисты планируют выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора региона в 2023 году.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
АКЗС.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила лидер крайкома Мария Прусакова.

По ее словам, партия сумеет набрать муниципальный фильтр для выдвижения своего кандидата на выборах губернатора в следующем году.

«КПРФ будет выдвигать своего кандидата на должность главы региона! И подписей в его поддержку, судя по динамике последних выборных кампаний в Алтайском крае, хватит с лихвой, ведь увольнять-то на селе и так уже некого — по 1 врачу и 1 учителю на район в некоторых муниципалитетах осталось», — заявила политик в своем посте.

Кого именно собирается выдвигать КПРФ, пока не сообщается.

Последние выборы проходили в 2018 году, когда на должность губернатора избрали Виктора Томенко.

Напомним, ранее алтайское краевое заксобрание распустило районный совет.

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