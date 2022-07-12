Алтайские коммунисты собираются выдвинуть своего кандидата на губернаторские выборы

Об этом в своем телеграм-канале сообщила лидер крайкома Мария Прусакова.
По ее словам, партия сумеет набрать муниципальный фильтр для выдвижения своего кандидата на выборах губернатора в следующем году.
«КПРФ будет выдвигать своего кандидата на должность главы региона! И подписей в его поддержку, судя по динамике последних выборных кампаний в Алтайском крае, хватит с лихвой, ведь увольнять-то на селе и так уже некого — по 1 врачу и 1 учителю на район в некоторых муниципалитетах осталось», — заявила политик в своем посте.
Кого именно собирается выдвигать КПРФ, пока не сообщается.
Последние выборы проходили в 2018 году, когда на должность губернатора избрали Виктора Томенко.
Напомним, ранее алтайское краевое заксобрание распустило районный совет.