Алтайские коммунисты собираются выдвинуть своего кандидата на губернаторские выборы

Об этом в своем телеграм-канале сообщила лидер крайкома Мария Прусакова.

По ее словам, партия сумеет набрать муниципальный фильтр для выдвижения своего кандидата на выборах губернатора в следующем году.

«КПРФ будет выдвигать своего кандидата на должность главы региона! И подписей в его поддержку, судя по динамике последних выборных кампаний в Алтайском крае, хватит с лихвой, ведь увольнять-то на селе и так уже некого — по 1 врачу и 1 учителю на район в некоторых муниципалитетах осталось», — заявила политик в своем посте.