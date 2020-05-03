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3 мая 22°C
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Разгневанные американцы с оружием в руках пошли на штурм капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, ворвались в здании местного капитолия в знак протеста против постановления о необходимости самоизоляции и возможного продления этого режима.

Флаг США.
Флаг США.
Ed Garcia, CC BY 2.0, part from original.

Мужчины с винтовками штурмовали Капитолий Мичигана из-за установленных в связи с распространением коронавируса ограничений. По оценкам NBC News, у здания Капитолия собрались сотни протестующих.

Демонстранты с американскими флагами и самодельными плакатами сначала собрались снаружи Капитолия в городе Лансинг (штата Мичиган), затем потребовали, чтобы их впустили в здание. Некоторые скандировали: «Впустите нас», — сообщают Detroit News.

«Я люблю свободу. В Америке мы должны быть свободны. Не позволяйте им пытаться защитить нас от самих себя», — заявил 66-летний Деннис Сиглер из Мейсона. При этом он признался, что пришел на акцию протеста из уважения к другим участникам, а не потому, что беспокоится о COVID-19.

Сенатор-демократ Дэйна Полеханки опубликовала в своем Twitter фотографию «кричащих вооруженных демонстрантов».

«Прямо надо мной кричат люди с винтовками. Некоторые из моих коллег, у которых есть пуленепробиваемые жилеты, носят их. Я никогда не ценила нашу охрану так высоко, как сегодня», — написала Полеханки.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп посоветовал штатам как можно скорее снимать санитарные ограничения. При этом в среду число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне и составило более 66 тыс.

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