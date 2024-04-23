Разработчик рассказал о дате первого пуска водородной ракеты «Ангара-А5В»

В Центре имени Хруничева рассказали о дате первого пуска водородной ракеты «Ангара-А5В», пишет РИА Новости .

По словам гендиректора Центра Алексея Варочко, Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным кислородно-водородным блоком тяжелого класса возможен в 2030 году.

А ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью – в 2035 году, указывает Газета.Ru.

Ранее малый спутник "Гагаринец" вывела на орбиту "Ангара-А5".

Разгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем «Ангара-А5», доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат.

Выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту продолжается.

Также стало известно, в чем состоит уникальность ракеты "Ангара-А5".

Проект

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

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