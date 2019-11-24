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Политика

«Развалившаяся больничка». Путин рассказал, как надо «терзать и трясти» чиновников

Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Владимир Путин,
президент РФ:

Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня. Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно.

Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости. Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений.

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