Разведка считает повышенной угрозу терактов против центров вакцинации

Вероятными целями террористов окажутся центры вакцинации от коронавируса, а также транспорт, перевозящий вакцину, написала Neue Zurcher Zeitung, ссылаясь на письменный ответ разведслужбы на вопрос о том, как захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в России) повлияет на ситуацию в сфере безопасности в Швейцарии, сообщает ТАСС.

«Угроза исходит прежде всего от джихадистских кругов», — отметили в SRC.

Наиболее вероятными мишенями террористов-одиночек и небольших террористических групп эксперты считают транспортные объекты и скопления людей.

«Целями атаки могут быть также центры вакцинации против COVID-19, транспортировка вакцин и производители вакцин», — заявила официальный представитель SRC Изабель Грабер.

По ее словам, террористы могут пойти на такие преступления, в частности, ввиду того, что это «вызовет интенсивное освещение в прессе», пишет bfm.ru. Вместе с тем она пояснила, что «у SRC нет конкретных указаний» на то, что террористы вынашивают подобные планы.