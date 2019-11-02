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Политика

РБК: концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Издание РБК проанализировало, какие цели, поставленные более десяти лет назад в Концепции развития России до 2020 года, удалось выполнить, а какие нет. Журналисты пришли к выводу, что программа оказалась невыполнимой.

Статистика, график.
Статистика, график.
СС0

Согласно Концепции, Россия должна была оказаться в пятерке мировых лидеров по ВВП. По итогам 2018 года Россия находится на шестом месте (3,1% мирового ВВП).

С 2012 по 2020 годы реальный ВВП должен был вырасти на 64−66%. На самом деле, в 2013—2019 годах он вырос на 5,8%.

Реальные доходы населения по итогам 2020 года должны были вырасти на 64−72%. На деле — сократились примерно на 5%.

Средний уровень обеспеченности жильем к 2020 году должен был достигнуть 28−35 кв. м на человека (или около 100 кв. м на среднестатистическую семью). По данным Росстата, в 2018 году в среднем на одного человека приходилось 25,8 кв. м жилья.

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей дедлайн продлили. Они стали национальными целями, закрепленными майским указом Владимира Путина в 2018 году.

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