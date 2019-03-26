Региональная партийная школа «Единой России» стартовала в Алтайском крае.

Помощников депутатов и исполнительных секретарей местных отделений «Единой России» будут обучать медиатехнологиям, работе по партийным проектам и готовить к избирательным кампаниям.

25 марта в Барнауле стартовала работа Региональной партийной школы Алтайского отделения партии «Единая Россия». Цель проекта — обучение партактива новым знаниям в политической сфере. Среди участников — помощники депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, местных собраний депутатов, сотрудники регионального исполнительного комитета, секретари и сотрудники местных отделений Партии — более 70 человек.

Участники партийной школы в течение двух дней повышают свою квалификацию в вопросах основных направлений деятельности Регионального отделения «Единой России», освоят основы политического планирования и работы по информационному освещению деятельности. Также участники партшколы будут учиться проектной работе, основам взаимодействия с представителями гражданского общества, использованию социальных сетей для коммуникации с избирателями.

Как сказал Секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко, образовательный проект был сформирован по аналогии с обучением в Высшей партийной школе.

В планах провести цикл обучающих мероприятий для секретарей местных отделений, депутатов муниципального уровня, сторонников Партии и активистов «Молодой Гвардии». На сегодняшний день основной задачей Региональной партшколы является повышение квалификации и уровня компетенции работы сотрудников местных отделений Партии и местных общественных приемных — тех, кто обеспечивает ежедневную партийную работу, — рассказал Романенко.

В свою очередь руководитель региональной общественной приемной Партии Борис Трофимов отметил изменения во внутренней работе «Единой России» в Алтайском крае.

Исторически формирование повестки происходило сверху, но жизнь диктует свои условия. Сейчас первостепенным должны стать проблемы и вопросы, возникающие в территориях. Находясь на этапе новых преобразований на местах, мы должны выстроить свою работу таким образом, чтобы Партия на местах поднимала и доносила до региона, а регион в свою очередь до федерации, те проблемные вопросы, которые непосредственно беспокоят жителей. «Единая Россия» для жителей должна стать основным и, самое главное, достоверным и действенным каналом связи жителей и власти, — заявил Трофимов.

Исполнительный секретарь Благовещенского местного отделения «Единой России» Татьяна Шарко рассказала, что Региональная партийная школа позволяет «сверить часы» участникам политического процесса и актуализировать работу по всем направлениям.