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30 января
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Политика
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Региональных чиновников научат вести соцсети и общаться с жителями в сети

С февраля Институт развития интернета (ИРИ) будет учить региональные администрации вести официальные аккаунты и анонимные Telegram-каналы, а также отвечать на жалобы граждан, пишет РБК. со ссылкой на свои источники.

Приложения. Instagram. Facebook.
Приложения. Instagram. Facebook.
СС0

Обучение региональных властей будет проходить в рамках семинаров на базе президентских полпредств.

«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — сказал источник, близкий к администрации президента.

По данным издания, курировать образовательные программы в регионах будет Владимир Табак (занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина в соцсетях в президентской кампании 2018 года). Он будет учить регионы общаться с жителями в сети, вести аккаунты, готовить контент и проводить интернет-социологию.

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