Регоператор ТКО разъяснил обратившимся в «Единую Россию» барнаульцам порядок оплаты за вывоз мусора

В компании уточнили, что в квитанции за декабрь у жителей Барнаула действительно было две строки, которые касались отходов. Услуга «Вывоз и утилизация ТБО» оказывалась жителям до 14 декабря. Только за эти 14 дней начислялась плата по тарифу мусоровывозящей компании.

Региональный оператор «ЭКО-Комплекс» пояснил, что приступил к своим обязанностям в Барнауле с 15 декабря и именно с этого момента началась коммунальная услуга «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Данная строка уже оплачивалась по утвержденному единому тарифу, который в декабре прошлого года в Барнауле составлял 66,82 рубля с человека.

В своем комментарии генеральный директор «ЭКО-Комплекса» Виктор Карл также сообщил, что строка «Вывоз и утилизация ТБО» у некоторых горожан могла оставаться и после декабря.

В квитанции за декабрь, январь и февраль, действительно, включается строка «Вывоз и утилизация ТБО». В ней отражается задолженность либо переплата каждого гражданина, сформированная по состоянию на 14 декабря 2018 года. Она будет сохраняться до погашения полной задолженности либо возмещения переплаты, — подчеркнул руководитель барнаульского регоператора.

Напомним, ранее эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» посредством мониторинга выявили незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в 30 субъектах России. В числе регионов с нарушениями в начислениях оказался Алтайский край. Жалобы поступили от жителей Барнаула.