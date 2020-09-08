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Политика

Рекламодатели отказались спонсировать популярное Youtube-шоу из-за плохих шуток про Белоруссию

Популярное Youtube-шоу Александра Гудкова Comment Out оказалось в центре скандала из-за неудачных шуток про Беларуссию и Хабаровск, пишет «Газета.ру».

Скрин шоу Comment Out
Скрин шоу Comment Out
youtube.com

В частности, создатели шоу предложили ее очередным участникам Лолите и Юрию Музыченко выставить фото из Хабаровска с подписью «Грязный городишко, который заступается за убийцу», а протестный флаг Беларуссии сравнить с предметом женской гигиены.

Такие шутки не оценили рекламодатели. От интеграции отказались «Яндекс.Лавка» и Unilever Russia.

Представители компаний сообщили, что не согласны с высказываниями авторов шоу и подобные шутки противоречат их ценностям и приносят вред репутации.

Зрители шоу также не оценили новый выпуск, поставив больше 268 тыс. дизлайков. «Какая мерзость! Опустились ниже плинтуса!», «Ребят, очень люблю ваше шоу, но в этот раз шутки дно», «Хайп на костях», — написали гневные комментаторы.

Напомним, что благодаря этому шоу в прошлом году футболист Федор Смолов перечислил алтайскому ДК в селе Костин Лог 400 тыс. рублей, которые они потратили на ремонт крыши.

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