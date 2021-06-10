Рекорд за рекордом. Алтайские единороссы отчиталась о своих достижениях за пять лет тяжелой работы

В Барнауле прошел первый этап ежегодной конференции Алтайского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». Массовое партийное собрание посетили 250 представителей «ЕР» — делегаты от районов, депутаты АКЗС и городской Думы, а также победители предварительного голосования партии. Подробности — в репортаже altapress.ru.

На конференции единороссы подвели итоги своей работы за последние пять лет. Согласно данным предоставленного отчета, расходы на социальную политику в крае за этот период выросли практически в 2,5 раза. В 2016 году, когда стартовала предвыборная программа, они составляли 18,8 млрд рублей; на начало 2021 года уже 43,7 млрд рублей.

«Единая Россия» в своей работе. по ее признанию, делала особый акцент на повышении качества жизни пожилых людей и доступности социальных услуг, а также на развитии медицинской сферы в крае, особенно в период коронавируса.

Также было отмечено, что благодаря работе партии объем инвестиций за 2020 год в Алтайском крае превысил 120 млрд рублей, что является рекордным значением за последние 10 лет. Правда, здесь единороссы немного лукавят, так как записывать частные инвестиции или средства, выделенные краю из федерального бюджета, в свои достижения не совсем корректно.

Представители партии элегантно отчитались и о расходах краевого бюджета на образование — за пять лет они выросли на 176,8% и составили более 29 млрд рублей.

Партийная конференция «Единой России» в Барнауле. 9 июня 2021 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»:

Мы провели предварительное голосование по выбору депутатов в Государственную Думу и Алтайское краевое законодательное собрание. Наша задача сегодня — избрать делегатов для партийного форума в Москве, который пройдет 19 июня. На повестке дня стоит вопрос о ежегодной ротации членов регионального политического совета и членов президиума регионального политического совета. Сегодня будет избран состав рабочей группы, которая начнет готовить предвыборную программу партии для выборов в АКЗС.

Губернатор края Виктор Томенко в своем восьмиминутном выступлении рассказал, что сделано, что делается и что будет сделано для процветания жителей края. Также он предложил задействовать в разработке программы «ЕР» глав муниципалитетов, местных депутатов и общественных деятелей.

Партийная конференция «Единой России» в Барнауле. 9 июня 2021 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Вместе с тем, по словам депутата АКЗС, руководителя регионального исполкома «ЕР» Дениса Голобородько, ожидать кардинальной смены кадров не стоит — партия находится в преддверии большой избирательной компании. Максимальный процент перемен среди руководящих позиций — не более 10%.

На конференции прозвучало предложение включить в состав президиума регионального политического совета мэра Барнаула Вячеслава Франка и Юлию Фролову.

Делегаты конференции создали рабочую группу по подготовке региональной предвыборной программы партии на предстоящие выборы. В ее состав вошли:

Агаркова Светлана — председатель Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края»; Березовиков Андрей — председатель Молодежного правительства Алтайского края; Боос Петр — генеральный директор ООО Брюкке , Председатель СХАПЗ «Степной»; Буевич Галина — ректор Алтайского государственного института культуры; Васильев Антон — председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов России; Ведлер Анна — региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Алтайском крае , волонтёр штаба «Мы вместе»; Войтюк Сергей — руководитель Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Алтайском крае; Горлова Алина — председатель штаба Алтайского регионального отделения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»; Госьков Евгений — председатель совета Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Губерт Николай — глава Завьяловского района; Ежов Константин — генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»; Елисеева Любовь — председатель Правления Регионального отделения Союза пенсионеров России Алтайского края; Завалихин Сергей — председатель Правления АКО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»; Ильюченко Татьяна — заместитель Секретаря Алтайского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ«; Клочко Вероника — координатор Российского движения школьников в Алтайском крае; Красилов Виктор — председатель Совета Алтайского краевого потребительского союза; Кувшинова Наталья — заместитель Секретаря Алтайского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ«; Лазарев Александр — депутат , председатель комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания; Лазаренко Ирина — ректор Алтайского государственного педагогического университета; Лоор Иван — депутат , член Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Марков Андрей — ректор Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова; Мещеряков Виктор — Исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края; Нифонтов Иван — депутат Барнаульской городской Думы , президент Алтайской региональной общественной организации «Федерация дзюдо Алтайского края»; Осипов Андрей — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае; Пелеганчук Владимир — главный врач Федерального центра травматологии , ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения Российской Федерации , г. Барнаул; Шамков Юрий — председатель Общественной палаты Алтайского края; Шереметьева Ирина — ректор Алтайского государственного медицинского университета.

О том, насколько «ЕР» готова к победе на выборах в Алтайском крае и не боится ли она конкурентов, читайте на altapress.ru в ближайшие дни.