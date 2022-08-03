Рекордное число людей следило за полетом Boeing на Тайвань

Boeing C-40C с позывным SPAR19 вылетел 2 августа из Куала-Лумпура и уже с этого момента стал самым отслеживаемым рейсом на Flightradar24 среди активных рейсов.
К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 000 человек по всему миру.
Это сделало авиасервис самым отслеживаемым полетом в реальном времени в истории Flightradar24.
За все время полета за самолетом следили в общей сложности 2,92 млн человек, пишет Газета.Ru.
Там также добавили — за прямой трансляции Reuters следили более 200 000 человек и по мере приближения самолета к Тайваню и приземлению в Тайбэе за полетом следили 708 000 человек.
О сервисе
Flightradar24 — сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.
Что произошло
2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.
Ее визит состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.
МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осудив его.
«Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает „принцип одного Китая“ и положения трех китайско-американских коммюнике. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. <…> Визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.