Рекордное число людей следило за полетом Boeing на Тайвань

Около 2,92 млн людей со всего мира следили за полетом самолета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает сервис Flightradar24 .

Boeing C-40C с позывным SPAR19 вылетел 2 августа из Куала-Лумпура и уже с этого момента стал самым отслеживаемым рейсом на Flightradar24 среди активных рейсов.

К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 000 человек по всему миру.

Это сделало авиасервис самым отслеживаемым полетом в реальном времени в истории Flightradar24.

За все время полета за самолетом следили в общей сложности 2,92 млн человек, пишет Газета.Ru.

Там также добавили — за прямой трансляции Reuters следили более 200 000 человек и по мере приближения самолета к Тайваню и приземлению в Тайбэе за полетом следили 708 000 человек.

О сервисе

Flightradar24 — сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Что произошло

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.

Ее визит состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.

МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осудив его.