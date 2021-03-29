Ректор, врач, общественники и депутаты: итоги 10 дней заявительной кампании предварительного голосования «Единой России» в Алтайском крае

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России».

О намерении попробовать свои силы на политическом поприще вместе с партией заявил главный врач городской поликлиники № 14 г. Барнаула Дмитрий Денисов.

— Хочу, чтобы новый созыв Алтайского краевого Законодательного Собрания был представлен и работниками здравоохранения, поскольку проблемы в этой отрасли есть, и их необходимо учитывать при формировании краевого бюджета, — поделился главврач поликлиники.

Пакеты документов в Алтайский оргкомитет подали: руководитель Алтайской краевой организации профсоюзов Иван Панов, действующие депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания Алексей Найден и Иван Мордовин, а также руководитель «Молодой гвардии» в Алтайском крае Виктория Анищенко. Все заявители подали документы как потенциальные кандидаты в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Кроме того, намерение стать кандидатом в депутаты АКЗС выразили: ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков, председатель Молодёжного парламента Алтайского края Артем Сафонов, действующий депутат краевого парламента Татьяна Ильюченко, руководитель движения «Волонтёры-медики» в Алтайском крае Анна Ведлер, а также депутаты Барнаульской городской Думы Иван Огнев, Дмитрий Абалымов и Александр Лисицын.

Действующий депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Иван Лоор подал документы на участие в выборах депутатов Госдумы по Славгородскому одномандатному избирательному округу.

Всего документы на участие в предварительном голосовании в оргкомитет подали 23 человека. Троих из них — депутата Госдумы Даниила Бессарабова, руководителя краевого Фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артема Жукова и президента Ассоциации деревообрабатывающих предприятий города Бийска Виктора Морозова оргкомитет зарегистрировал в качестве участника предварительного голосования партии по выборам депутатов Госдумы.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет по самой открытой и конкурентной модели. Избиратели смогут принять в нем участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и Алтайское краевое Законодательное Собрание в Единый день голосования 19 сентября.