Ремонт спортивных залов, создание спортклубов и спортивных лиг в школах: что будет сделано в крае для развития детского спорта в 2021 году

На совещании по реализации проекта «Единой России» «Детский спорт» в 2021 году руководство партии и министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко обозначили планы по развитию школьного спорта в 2021 году.

Совещание прошло на площадке партии «Единая Россия». В нем приняли участие координатор партийного проекта «Детский спорт» в регионе Иван Огнев, председатель общественного совета при партпроекте Иван Нифонтов, заместитель секретаря по проектной работе Стелла Штань. Секретарь Регионального отделения партии Александр Романенко напомнил, что партийный проект «Детский спорт» — один из давних инфраструктурных проектов «Единой России», ежегодно позволяющий привлекать в регион средства на ремонт сельских спортзалов и оснащение школьных спортивных клубов.

— Еще каких-то 6 лет назад в спортивных залах сельских школ стены и пол «мечтали» о покраске, а дети — о новом баскетбольном мяче. Постепенно, благодаря партийному проекту «Детский спорт», мы создаем условия, при которых, даже в самом маленьком и отдаленном поселке школьник не чувствует себя обделенным, — отметил секретарь.

Он подчеркнул, что темпы реализации проекта сбавлять нельзя, и депутаты «Единой России», а также партийный актив на местах примут самое активное участие в работе проекта.

— У нас в каждой территории есть человек, отвечающий за реализацию проекта. Также на каждом из округов работают депутаты Алтайского краевого Заксобрания и Государственной Думы. Поэтому мы готовы взаимодействовать как с муниципалитетом, так и жителями каждой территории. И практически в режиме онлайн решать все возникающие вопросы на самом высоком уровне, — заявил Александр Романенко.

Министр образования и науки Максим Костенко сообщил собравшимся, что в текущем году на средства федерального партийного проекта «Детский спорт» в части ремонта спортивных залов в сельских школах, в крае капитально отремонтируют девять школьных спортзалов.

— Ремонт спортивных залов запланирован в школах Быстроистокского, Волчихинского, Ключевского, Локтевского, Рубцовского, Табунского, Тальменского, Троицкого и Смоленского районов, — отметил министр. — На ремонтные работы выделено более 39 миллионов рублей. Кроме того, в школах края будет создано и оснащено 10 спортивных клубов.

По словам министра, в 2021 году регион выходит на новый формат развития школьного — создание спортивных лиг в школах и колледжах. В минобре уверены: это позволит на более профессиональном уровне развивать на базе школы один или сразу несколько видов спорта, формировать спортивный резерв, проводить физкультурные и спортивные мероприятия среди школьников.