Республика Крым собирается сменить название

— В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть, — отметил Мурадов.
Инициатива принадлежит крымским грекам. Ее озвучил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. Он считает, что это позволит укрепить российский статус полуострова.
Если общественность поддержит начинание, то оно может выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти.