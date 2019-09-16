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17 сентября
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Политика

Республика Крым собирается сменить название

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Тавриду. Об этом заявил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», пишет «Российская газета».

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

— В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть, — отметил Мурадов.

Инициатива принадлежит крымским грекам. Ее озвучил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. Он считает, что это позволит укрепить российский статус полуострова.

Если общественность поддержит начинание, то оно может выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти.

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