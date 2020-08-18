Революционный бело-красно-белый. Почему протесты в Белоруссии проходят под этим флагом и что он значит?

Многотысячные акции протеста в Белоруссии, которые продолжаются после президентских выборов 9 августа, проходят под оппозиционным бело-красно-белым флагом. Между тем государственный флаг страны — с красным и зеленым цветами. Почему именно белый стяг с красной полосой посередине стал флагом протестного движения?

Экскурс в историю

Флаг такой расцветки несколько лет был официальным флагом Беларуси — на рубеже XIX-XX веков полотнища с похожей расцветкой были в ходу в первых белорусских национальных кружках и объединениях, пишет «Медуза».

Февральская революция в России дала мощный импульс белорусскому движению, первые легальные съезды национальных организаций проходили под этим флагом.

В марте 1918 года была провозглашена Белорусская народная республика, которая сделала бело-красно-белый флаг государственным.

Значение цветов

Выбор цветов объяснялся так: белый символизировал название страны и свободу Беларуси от монголо-татарского ига, когда остальная Русь была завоевана, пишет Газета.Ru. Красный же — национальную революцию и восходящее солнце, символ национального возрождения и освобождения.

Протесты в Белоруссии. Фото из открытых источников.

Несколько месяцев и эмигранты

Республика просуществовала всего несколько месяцев, большая ее часть была оккупирована немцами, но флаг окончательно закрепился как национальный символ.

В советской Белоруссии официальным был сначала красный флаг, а потом красно-зеленый с орнаментом в левой части. Но бело-красно-белый флаг остался в ходу у эмигрантских организаций.

Распад СССР и референдум

О забытом бело-красно-белом флаге вспомнили в конце 80-х на волне национального движения. Он стал неофициальным символом борьбы за государственную независимость Белоруссии и был утвержден в качестве государственного флага Республики Беларусь после распада СССР, с 1991 по 1995 год.

19 сентября 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь принял Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-белый флаг, пишет aif.ru.

С Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Минск , 2 июля 2014 года. kremlin.ru

14 мая 1995 года по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко был организован референдум, на который вынесли вопрос об установлении нового флага и герба. За принятие новых символов проголосовали 75,1% принявших участие в референдуме, против — 20,5%.

Большинство граждан страны высказались за восстановление флага Белорусской советской социалистической республики без серпа и молота и с другими минимальными изменениями.

Почему в рядах оппозиции

Референдум 1995 года был важным шагом к получению Александром Лукашенко, избранным на пост президента в 1994-м, единоличной власти. Помимо вопроса о флаге и придании русскому языку статуса второго государственного, граждане также высказались за право президента на роспуск парламента и курс на интеграцию с Россией.

Тогда Лукашенко активно эксплуатировал ностальгию по временам СССР, а главной угрозой для себя считал белорусский национализм. Еще через год в стране прошел еще один референдум, в результате которого Беларусь стала фактически суперпрезидентской республикой (его результаты не признаны западными странами).

Лукашенко приносит присягу. youtube.com.

С тех пор бело-красно-белый флаг активно использовался оппозицией, сначала национал-патриотического толка, но со временем любой, которая активно противопоставляет себя Лукашенко.

После выборов 2020 года оппозиция достигла, возможно, пика популярности за все годы правления действующего президента, поэтому неудивительно, что этот флаг стал символом протеста.

Спортскандалы и любопытный факт

К скандалам неоднократно приводило появление флага на хоккее, который в Белоруссии курирует Лукашенко. О бело-красном флаге он ранее говорил, что утверждать его было поспешным решением. Оппозиция же продолжила использовать эти цвета.

Церемония инаугурации Лукашенко в 1994 году, когда он присягал белорусскому народу, проходила при бело-красно-белом флаге.