Первый замминистра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди выразил уверенность в том, что переименование столицы страны из Астаны в Нурсултан — в честь ушедшего в отставку президента Нурсултана Назарбаева — положительно скажется на имидже государства.

По его словам, внешнеполитическое ведомство будет отслеживать реакцию на это решение, сообщает РИА Новости.

«Казахстан хорошо известен, имя президента хорошо известно», — пояснил дипломат и добавил, что международное сообщество должно позитивно отреагировать на смену названия Астаны.

Инициатива переименования столицы Казахстана исходила от нового президента страны — Касыма-Жомарта Токаева.

Правительство предлагало вынести этот вопрос на референдум, но Токаев решил не проводить плебисцит, а сразу организовать голосование в парламенте. Парламентарии поддержали нового главу государства единогласно, пишет polit.ru. Между тем министр юстиции РК Марат Бекетаев сообщил, что для переименования Астаны необходимо будет внести изменения в Конституцию Казахстана, так как название столицы определено и закреплено в основном законе страны.

Токаев также предложил переименовать главные проспекты во всех казахстанских городах в честь Нурсултана Назарбаева.

История переименования в Нурсултан

В Казахстане уже не раз обсуждалась идея переименования столицы страны в Нурсултан. Так, в декабре 2012 года Астану именем первого президента страны Нурсултана Назарбаева предложило назвать общественное объединение «Эхо Желтоксана».

В ноябре 2016 года депутаты парламента Казахстана предложили увековечить имя президента Нурсултана Назарбаева в названии столицы страны.

«Предлагаем отметить в конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента — Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Отразить имя Елбасы (лидер нации) в наименовании столицы и других важных объектов страны», — говорилось в проекте декларации 25-летия независимости Казахстана.

Тогда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что к вопросу переименования столицы страны Астаны в его честь нужно подходить очень взвешенно.

«Я хочу сказать спасибо всем, и парламенту нашему за декларацию, в которой отметили все этапы нашего развития. Отметили мою роль. Конечно, мне как человеку это приятно», — заявил тогда Назарбаев.

При этом он добавил, что сам он предложений о переименовании Астаны не выдвигал, писала Lenta.ru.

Назарбаев тогда подчеркнул, что вопрос присвоения столице нового названия «будет решаться взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны». И вопрос «завис» до заявления об уходе с президентского поста 19 марта 2019 года.

Соцсети отреагировали: «Назарбаевград лучше чем Нурсултан», «Ну как вы там, нурсултанчане?», «Министрам, депутатам надо поменять фамилию на Нурсултан», «Мне кажется, лучше к „Астана“ просто добавить „Витесь“».

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года Астана. Это город-миллионник.

Петиция

На сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу Казахстана Астану в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. На утро 21 марта петицию поддержали более 20 тысяч человек.

Ее авторы пишут, что, «имея множество секторов, где есть дефицит финансирования (образование, медицина, социальная помощь и другое), переименование столицы — это огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договоров».

Елбасы

Назарбаев имеет статус «лидера нации» (Елбасы), который гарантирует его семье иммунитет от уголовного преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто «очерняет» его биографию.