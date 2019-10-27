Рейтинг доверия Путина остается стабильным, у Медведева снижается

Рейтинг доверия у председателя российского правительства Дмитрия Медведева составляет около 39,7%. Его почти догнал Владимир Жириновский (36,7%) и Геннадий Зюганов (32%).
Уровень доверия граждан российскому правительству, по подсчетам ВЦИОМ, составляет на конец октября 42,5%.
Что касается политических партий, то здесь «Единая Россия» пока может спать спокойно, ее рейтинг равен 33,3%. На втором месте идут коммунисты из КПРФ — 14,8%, следом представители ЛДПР — 12,6%. Совсем слабый рейтинг доверия, по данным ВЦИОМ, имеют «справедливороссы» — всего 6%.