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Рейтинг «Единой России» рухнул до минимума 2011 года

Рейтинг партии «Единая Россия» по состоянию на 22 июля снизился до 37,1%, рухнув на 16,1 процентных пункта по сравнению с началом января этого года, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Анна Зайкова

Социологи спрашивали респондентов о том, за какую политическую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

И выяснилось, что показатель «Единой России» стал для партии рекордно низким с декабря 2011 года. Минимальный результат был зафиксирован 25 декабря того года — 34,4%, что лишь на 2,7% ниже нынешних данных (еще 14 января 2018 года рейтинг партии власти составлял 53,2%).

В 2011 году падение рейтингов было связано с протестами на Болотной пощади против фальсификаций на выборах в Госдуму.

Сейчас снижение рейтинга происходит на фоне принятия решений о проведении пенсионной реформы и увеличении НДС.

Ранее сообщалось, что членам «Единой России» не разрешили критиковать повышение пенсионного возраста

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