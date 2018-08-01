Рейтинг «Единой России» рухнул до минимума 2011 года

Рейтинг партии «Единая Россия» по состоянию на 22 июля снизился до 37,1%, рухнув на 16,1 процентных пункта по сравнению с началом января этого года, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).