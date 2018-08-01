Рейтинг «Единой России» рухнул до минимума 2011 года

Социологи спрашивали респондентов о том, за какую политическую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
И выяснилось, что показатель «Единой России» стал для партии рекордно низким с декабря 2011 года. Минимальный результат был зафиксирован 25 декабря того года — 34,4%, что лишь на 2,7% ниже нынешних данных (еще 14 января 2018 года рейтинг партии власти составлял 53,2%).
В 2011 году падение рейтингов было связано с протестами на Болотной пощади против фальсификаций на выборах в Госдуму.
Сейчас снижение рейтинга происходит на фоне принятия решений о проведении пенсионной реформы и увеличении НДС.
Ранее сообщалось, что членам «Единой России» не разрешили критиковать повышение пенсионного возраста