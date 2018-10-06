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Рейтинг «Единой России» упал до рекордно низкой отметки

С марта рейтинг партии «Единая Россия» обрушился на 20% - до 31%. Это самый низкий показатель с 2008 года, когда Фонд общественного мнения (ФОМ) начал проводить подобные исследования.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Олег Богданов

Проголосовать за партию, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, согласились всего 31% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ.

Рейтинг правящей партии начал падать после выборов президента, прошедших в марте 2018 года. Тогда за «Единую Россию» готовы были голосовать 51% опрошенных. Снижение рейтинга усилилось в июне 2018 года (до 40%), когда власти объявили о планах повысить пенсионный возраст. Падение продолжается до сих пор, причем с 23 по 30 сентября рейтинг партии лишился 3%. До проведения пенсионной реформы рейтинг «ЕР», по данным ФОМ, опускался ниже 40% лишь однажды — в 2013 году, пишет РБК.

На этом фоне растет поддержка других парламентских партий. Рейтинг КПРФ и ЛДПР с марта по сентябрь вырос с 9 до 14% и с 8 до 14% соответственно.

Рейтинг президента Владимира Путина в период с марта по сентябрь снизился с 66 до 45%, то есть опустился до уровня 2013 года.

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