4 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Резко ответила хейтерам уехавшая из России певица Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в соцсети пост, посвященный хейтерам.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами», — цитирует Примадонну Газета.Ru.

В конце сентября артистка вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. Обратный билет она не взяла.

Напомним, недавно Максима Галкина* признали в России иностранным агентом. Алла Пугачева в ответ на это попросила Минюст тоже попросила для себя такой участи, вслед за мужем.

Также недавно портрет Примадонны убрали из Русского музея.

Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

*Максим Галкин признан в России иногентом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость