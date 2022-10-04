Резко ответила хейтерам уехавшая из России певица Алла Пугачева

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами», — цитирует Примадонну Газета.Ru.

В конце сентября артистка вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. Обратный билет она не взяла.

Напомним, недавно Максима Галкина* признали в России иностранным агентом. Алла Пугачева в ответ на это попросила Минюст тоже попросила для себя такой участи, вслед за мужем.

Также недавно портрет Примадонны убрали из Русского музея.

Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

*Максим Галкин признан в России иногентом.