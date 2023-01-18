Родина еще раз зовет. Что такое военные сборы и правда ли, что на них будут оправлять не служивших россиян

1

Что такое военные сборы?

Военные сборы проводятся только для подготовки к военной службе граждан, которые пребывают в запасе. Согласно российскому законодательству, в других целях проводить сборы нельзя. Военные сборы не предусматривают участие в каких-либо военных действиях, либо специальных военных операциях.

К «запасу» относятся все дееспособные граждане, которые состоят на воинском учете и прошли военную службу или освобождены от нее, но годные к военной службе в военное время. Следовательно, на военных сборах может оказаться и медработник, и 33-летний офисный работник, и бывший ВДВшник.

Военные сборы делятся на две категории — учебные и проверочные. Вторые проводятся для проверки боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.

Предельный возраст пребывания в запасе прописан в законе «О воинской обязанности и воинской службе».