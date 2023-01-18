Родина еще раз зовет. Что такое военные сборы и правда ли, что на них будут оправлять не служивших россиян

Военные сборы проводятся только для подготовки к военной службе граждан, которые пребывают в запасе. Согласно российскому законодательству, в других целях проводить сборы нельзя. Военные сборы не предусматривают участие в каких-либо военных действиях, либо специальных военных операциях.
К «запасу» относятся все дееспособные граждане, которые состоят на воинском учете и прошли военную службу или освобождены от нее, но годные к военной службе в военное время. Следовательно, на военных сборах может оказаться и медработник, и 33-летний офисный работник, и бывший ВДВшник.
Военные сборы делятся на две категории — учебные и проверочные. Вторые проводятся для проверки боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.
Предельный возраст пребывания в запасе прописан в законе «О воинской обязанности и воинской службе».
Учебные сборы могут проводиться:
- в составе воинских частей на штатных воинских должностях, на которые граждане приписаны для прохождения военной службы в военное время;
- в составе подразделений, экипажей, расчетов, проводимые в форме тренировочных занятий с гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве;
- по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и воинским должностям;
- по обслуживанию материальных средств неприкосновенного запаса.
Проверочные сборы могут проводиться для того, чтобы:
- определить уровень боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов;
- проверить реальность сроков выполнения спланированных мероприятий по мобилизации людских и транспортных ресурсов, переводу воинских частей с мирного на военное время и проведению их боевого слаживания;
- совершенствовать знания, умения и навыки граждан по воинским должностям, на которые они приписаны по мобилизации.
Военный сбор не может длиться дольше двух месяцев. За все время пребывания в запасе гражданин может быть привлечен к военным сборам в совокупности не дольше чем на 12 месяцев.
Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, которые находятся в резерве, не может быть чаще одного раза в три года.
Дата отсчета военных сборов считается с момента отправки к месту военных сборов до дня отправки домой.
Закрытый перечень закреплен в ст. 55 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Освобождаются от военных сборов:
- женщины;
- граждане, забронированные госорганами и органами местного самоуправления на период мобилизации и военное время;
- сотрудники ОВД, Росгвардии, УИС, ГПС, таможенных органов и органов исполнительной системы;
- гражданский персонал ОВД, нацгвардии, УИС, ГПС, таможенных органов и органов исполнительной системы, а также ВС РФ, других войск и формирований;
- летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта;
- плавающий состав судов морского, речного флота, рыбной промышленности (в период навигации);
- граждане, занятые на посевных и уборочных работах (в период таких работ);
- педагогические работники;
- учащиеся по очной или очно-заочной форме обучения; учащиеся по заочной форме (в период промежуточной или итоговой аттестации, подготовки дипломной работы);
- родители трех и более несовершеннолетних детей;
- временно негодные по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за близким родственником, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
- опекуны или попечители несовершеннолетних родного брата или родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- имеющие ребенка и воспитывающие его без матери;
- имеющие ребенка и жену беременную сроком не менее 22 недель;
- депутаты федерального и местного уровня;
- зарегистрированные в качестве кандидатов на выборные органы государственной власти и органов местного самоуправления;
- обучающиеся по очной форме обучения;
- вынужденные переселенцы и беженцы.
На практике чаще всего призывников, которые получили военный билет по здоровью, для прохождения военных сборов не призывают. Однако призыв их на военные сборы согласно законодательству возможен.
Примечательно, что граждан младше предельного возраста (на данный момент — 27 лет, планируется повышение до 30 лет), не зачисленных в запас, призвать на военные сборы не могут.
Само проведение военных сборов регулируется специальным постановлением правительства.
Ежегодно в указе президента часть пунктов «скрыта», поскольку является служебной тайной. Именно в этой части, вероятно, содержится информация по географии распределения запасников, их специальностям. Самыми востребованными во время сборов обычно являются связисты, водители, механики и топографы.
При этом недавно член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлекать к военным сборам. По его словам, это необходимо, чтобы «получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом».
Вскоре с опровержением выступил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, информация о проведении военных сборов для неслуживших россиян старше 30 лет никак не связана с реальностью, а является «мечтами Виктора Соболева».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года и увеличить предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Владимир Путин «концептуально» поддержал предложение главы Минобороны. Андрей Картаполов заявлял, что призыв в армию людей в возрасте до 30 лет могут начать уже этой весной.
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