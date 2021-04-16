Родина в опасности: в Совфеде заявили о желании США поставить Россию на колени

США вновь хотят «поставить Россию на колени», написал у себя в Twitter cенатор Алексей Пушков.

В Петропавловской крепости Владимир Путин произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.

По его словам, американский лидер собирается проводить политику с позиции силы.

«В 2009, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл „перезагрузки“ с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже „поставить ее на колени“. Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился», — уверен Пушков.

Сенатор добавил — до того, как предложить России прекрасные перспективы сотрудничества, Байден назвал страну врагом и ввел жесткие санкции, пишет Lenta.ru.

Что произошло

В своем выступлении президент США Джо Байден заявил об ответственном подходе к отношениям с Россией, а также о совместном будущем стран по работе над глобальными вопросами.

При этом 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц.

Между тем истребитель Минобороны РФ пресек попытку американского самолета-разведчика пересечь госграницу.