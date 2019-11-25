Родственник российского миллиардера стал самым молодым сенатором Уругвая

Он стал самым молодым сенатором Уругвая, сообщает Forbes со ссылкой на Teledoce.
«Меня беспокоят проблемы сегодняшнего Уругвая, такие как занятость, восстановление экономики», — сообщил Сартори.
На новом посту новоиспеченный сенатор обещает создать нормативно-правовую базу для новых технологий, которые должны обеспечить стране квалифицированные рабочие места.
Голосование за места в парламент Уругвая состоялись 27 октября, в этот же день в стране прошли президентские выборы, однако первый тур победителя не выявил. Второй тур состоялся 24 ноября.
Сартори ранее не занимал государственных должностей. Парламентские выборы стали первыми в его политической карьере. Бизнесмен планировал участвовать в выборах президента, но проиграл внутрипартийную борьбу сенатору и сыну бывшего главы государства Луису Лакалье, пишет ura.ru.
По версии Forbes, президент футбольного клуба «Монако» и бывший фактический владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев входит в список 14 богатейших холостяков в России с состоянием в 6,8 млрд долларов.
Его старшая дочь Екатерина в 2015 году вышла замуж за уругвайского предпринимателя Хуана Сартори.