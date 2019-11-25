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Политика

Родственник российского миллиардера стал самым молодым сенатором Уругвая

Зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева — 38-летний предприниматель Хуан Сартори — избран в верхнюю палату уругвайского парламента.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Он стал самым молодым сенатором Уругвая, сообщает Forbes со ссылкой на Teledoce.

«Меня беспокоят проблемы сегодняшнего Уругвая, такие как занятость, восстановление экономики», — сообщил Сартори.

На новом посту новоиспеченный сенатор обещает создать нормативно-правовую базу для новых технологий, которые должны обеспечить стране квалифицированные рабочие места.

Голосование за места в парламент Уругвая состоялись 27 октября, в этот же день в стране прошли президентские выборы, однако первый тур победителя не выявил. Второй тур состоялся 24 ноября.

Сартори ранее не занимал государственных должностей. Парламентские выборы стали первыми в его политической карьере. Бизнесмен планировал участвовать в выборах президента, но проиграл внутрипартийную борьбу сенатору и сыну бывшего главы государства Луису Лакалье, пишет ura.ru.

По версии Forbes, президент футбольного клуба «Монако» и бывший фактический владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев входит в список 14 богатейших холостяков в России с состоянием в 6,8 млрд долларов.

Его старшая дочь Екатерина в 2015 году вышла замуж за уругвайского предпринимателя Хуана Сартори.

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