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Политика

Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами, подбирающимися ближе к удаву

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами, которых в мультфильме «Маугли» уничтожил удав Каа, сообщает РИА «Новости».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Рогозин напомнил, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал причину расширения альянса на восток.

«Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин в своем канале в Telegram-канале.

При этом проиллюстрировал сообщение отрывком из советского мультфильма «Маугли», где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы затем съесть их.

«Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе», — говорит удав обезьяньему народу.

Ранее Россия и США провели консультации по условиям гарантии безопасности, которые Москва выдвинула Вашингтону.

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