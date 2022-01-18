Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами, подбирающимися ближе к удаву

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами, которых в мультфильме «Маугли» уничтожил удав Каа, сообщает РИА «Новости» .

Рогозин напомнил, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал причину расширения альянса на восток.

«Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин в своем канале в Telegram-канале.

При этом проиллюстрировал сообщение отрывком из советского мультфильма «Маугли», где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы затем съесть их.

«Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе», — говорит удав обезьяньему народу.

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