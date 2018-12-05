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Романенко: «7 декабря начнет свою работу XVIII Съезд Партии «Единая Россия»

В работе съезда примут участие представители Алтайского края — секретарь Регионального отделения Александр Романенко, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутат Государственной Думы от Алтайского края Виктор Зобнев, руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов, депутат АКЗС, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Денис Голобородько.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Фото из архива пресс-службы Правительства

Также в состав региональной делегация вошли секретари местных и первичных отделений партии, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева Борис Трофимов, представитель Регионального отделения в Генеральном совете Партии «Единая Россия» Татьяна Костицына и глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Об ожиданиях от съезда рассказал секретарь Регионального отделения Александр Романенко.

Александр Романенко,
секретарь Регионального отделения партии:

В Алтайском крае подготовка к съезду началась с проведения региональной дискуссии «Обновление-2018». С 1 ноября в регионе был организован массовый опрос членов и сторонников «Единой России» по вопросам обновления партии. Партийцы имели возможность высказать свое мнение в заочной форме, просто заполнив анкету, либо озвучить его на региональной дискуссии, которая прошла 8 ноября. На четырех дискуссионных площадках мы обсудили поступившие предложения и рекомендации.

Были озвучены предложения по повышению эффективности работы партии с гражданами и общественными организациями. Партийцы обсудили технологические подходы в избирательных кампаниях, в частности — совершенствование процедуры предварительного голосования. Большое внимание было уделено практике реализации партийных проектов на территории края.

Александр Романенко,
секретарь Регионального отделения партии:

По итогам региональной дискуссии мы составили перечень конкретных предложений и рекомендаций по обновлению и направили в ЦИК Партии. Лучшие из этих инициатив будут закреплены решением XVIII Съезда Партии. Надеемся, что в итоговое решение войдут и предложения от Алтайского края.

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