Романенко: «7 декабря начнет свою работу XVIII Съезд Партии «Единая Россия»

В работе съезда примут участие представители Алтайского края — секретарь Регионального отделения Александр Романенко , Губернатор Алтайского края Виктор Томенко , депутат Государственной Думы от Алтайского края Виктор Зобнев , руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб , руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов , депутат АКЗС, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Денис Голобородько .

Также в состав региональной делегация вошли секретари местных и первичных отделений партии, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева Борис Трофимов, представитель Регионального отделения в Генеральном совете Партии «Единая Россия» Татьяна Костицына и глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Об ожиданиях от съезда рассказал секретарь Регионального отделения Александр Романенко.

Александр Романенко,

секретарь Регионального отделения партии:

В Алтайском крае подготовка к съезду началась с проведения региональной дискуссии «Обновление-2018». С 1 ноября в регионе был организован массовый опрос членов и сторонников «Единой России» по вопросам обновления партии. Партийцы имели возможность высказать свое мнение в заочной форме, просто заполнив анкету, либо озвучить его на региональной дискуссии, которая прошла 8 ноября. На четырех дискуссионных площадках мы обсудили поступившие предложения и рекомендации.

Были озвучены предложения по повышению эффективности работы партии с гражданами и общественными организациями. Партийцы обсудили технологические подходы в избирательных кампаниях, в частности — совершенствование процедуры предварительного голосования. Большое внимание было уделено практике реализации партийных проектов на территории края.

Александр Романенко,

секретарь Регионального отделения партии: