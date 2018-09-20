Романенко: «Депутаты АКЗС получат право включиться в разработку госпрограмм»

Взаимодействие Правительства Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного Собрания в части разработки региональных государственных программ станет более эффективным

Как сообщил председатель краевого парламента, секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко, депутаты краевого парламента будут принимать непосредственное участие в принятии госпрограмм Алтайского края.

Соответствующие изменения предлагается принять в краевой закон «О парламентском контроле в Алтайском крае».

Александр Романенко,

председатель краевого парламента , секретарь реготделения «Единой России»:

Мы совместно с Виктором Петровичем Томенко приняли решение, чтобы процесс разработки и утверждения государственных программ был более эффективным, более продуманным.

После принятия закона депутаты краевого парламента будут включены в работу над госпрограммами Алтайского края на этапе принятия.

Александр Романенко,

председатель краевого парламента , секретарь реготделения «Единой России»:

Когда соответствующее подразделение исполнительной власти готовит программу, оно будет направлять его для дачи заключения в профильный комитет краевого Законодательного собрания, получать соответствующее заключение, и только после этого передавать на утверждение Губернатору Алтайского края. То есть две ветви власти, исполнительная и законодательная, будут совместно принимать решения в очень важном вопросе — принятия государственной программы.

По словам председателя АКЗС, законопроектом предполагается, что документы по госпрограммам будут поступать одновременно в Счетную палату Алтайского края, и в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Александр Романенко,

председатель краевого парламента , секретарь реготделения «Единой России»:

Оценка бюджетных возможностей, эффективности бюджетных расходов необходима. Поэтому специалисты Счетной палаты, я думаю, нам в этом только помогут.

По словам спикера АКЗС, ранее вопрос, связанный с принятием краевых государственных программ, не был до конца урегулирован. Согласно законопроекту, направлять госпрограммы в АКЗС станет обязанностью органов исполнительной власти Алтайского края. Порядок рассмотрения госпрограмм будет установлен изменениями в Регламент АКЗС.

Источник: altai-ter.er.ru