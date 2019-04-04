Романенко: «Исполнение требований закона о декларациях не должно напоминать размахивание шашкой»

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко отметил значимость данных инициатив для развития местного самоуправления в регионе:

С удовлетворением воспринял вчерашнее выступление Андрея Анатольевича Турчака в нижней палате парламента, с инициативами по упрощению порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе сельских депутатов, и введению альтернативных мер ответственности муниципальных коллег за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях. Для Алтайского края, с его развернутой муниципальной структурой, данные законопроекты крайне важны.

На сегодняшний день в нашем регионе работают более 7400 муниципальных депутатов, из которых — 5976 — депутаты сельских поселений. Кто они — эти люди? Большинство — те самые сельские учителя, врачи — активные и неравнодушные жители, которые считают своим долгом помогать односельчанам решать проблемы. Это те самые граждане, о которых говорит Андрей Турчак, которые являются фундаментом, основой нашей системы местного самоуправления.

К сожалению, в последнее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой, когда из-за сложностей с заполнением деклараций, сельские депутаты отказываются от мандатов. Навскидку могу сказать, что речь идет о десятках подобных прецедентах. Не скрою, данная ситуация осложняет, в том числе, и кадровую работу «Единой России». Ведь мы, как никакая другая партия, уделяем серьезное внимание представительству во всех муниципальных органах власти. Именно поэтому, еще в прошлом году, Региональное отделение партии обращалось к федеральным коллегам с инициативой по упрощению порядка декларирования.

Безусловно, антикоррупционное законодательство — важный аспект в осуществлении государственного управления. Но исполнение требований закона не должно напоминать размахивание шашкой. Изменения, предложенные секретарем генсовета партии, своевременны, взвешены и опираются на сложившуюся практику на местах. Искренне надеюсь, что они в скором времени будут поддержаны парламентариями.