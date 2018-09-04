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4 сентября
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Романенко прокомментировал итоги встречи Томенко с Путиным

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал итоги встречи Виктора Томенко с Владимиром Путиным

Александр Романенко
Александр Романенко
архив партии "Единая Россия"

Александр Романенко,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС:

В первые месяцы работы в качестве временно исполняющего обязанности Губернатора Виктор Петрович серьезно и всесторонне подошел к изучению ситуации, сложившейся в регионе. Тысячи предложений, озвученных жителями края на встречах, помогли сформировать объективную картину и определить важнейшие приоритеты в развитии Алтайского края.

В результате темы, которые были озвучены им на недавней встрече с президентом страны — низкий уровень доходов, небольшие в сравнении с соседними регионами собственные возможности бюджета, необходимость поддержки наиболее развитых отраслей (сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности, машиностроения) — открывают перечень необходимых для Алтайского края направлений усиленной работы.

В числе первых из них, как по значимости, так и по финансовым затратам — ремонт региональных и муниципальных дорог. Наша дорожная сеть — одна из самых протяженных в России. Содержать ее в соответствующем состоянии непросто. К депутатам неоднократно поступали обращения, касающиеся состояния дорог в муниципалитетах и между ними. В последние годы в отдельных частях края ситуация несколько улучшилась, но до полного решения еще далеко.

Поэтому, в случае если Минтранс по поручению Владимира Владимировича сможет ощутимо увеличить целевую поддержку региона, это поможет существенно повысить качество дорожной инфраструктуры.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта имеет не меньшее значение. Считаю, что воздушные ворота региона должны соответствовать самым современным стандартам комфорта и безопасности.

Выделение дополнительных средств на приобретение современного медицинского оборудования существенно повысит эффективность и доступность для жителей высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит сделать большой шаг в развитии сферы здравоохранения.

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