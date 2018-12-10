Романенко: «Впервые два представителя Алтайского края вошли в состав Генсовета „Единой России“»

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания:

Впервые за последние годы сразу два представителя Алтайского края стали членами Генерального совета «Единой России» — губернатор Виктор Томенко и депутат АКЗС, секретарь первичного отделения партии в Родинском районе Алексей Кривенко. Это знак большого доверия нашему региону. С другой стороны, у нас появляются дополнительные возможности через Генеральный совет влиять на процессы, которые на сегодняшний день необходимы для развития и России, и особенно региона.

Имена наших представителей были озвучены в минувшую субботу, 8 декабря, во время XVIII Съезда «Единой России» в Москве.

Напомним, в первый день Съезда работали три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу к Уставу Партии, этические нормы для членов «Единой России», создать Комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек» и внесли иные предложения. Во второй день Съезда принимают участие Президент РФ Владимир Путин и Председатель Партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы Съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы Партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».