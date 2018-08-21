Романенко: «Все кандидаты от „Единой России“ успешно прошли регистрацию на местных выборах»

— В Алтайском крае завершилась кампания по регистрации кандидатов на запланированные 9 сентября муниципальные выборы. Напомню, что в единый день голосования будет выставлено для замещения 477 мандатов на выборах в органы местного самоуправления. Всего 9 сентября будет избрано 46 глав сельских поселений, 48 депутатов городского и районного уровня, а также 383 депутата представительных органов уровня поселений.

Мы успешно решили поставленную для себя задачу — обеспечив 100% выдвижение кандидатов от «Единой России» на местных выборах. На сегодняшней день все наши кандидаты уже прошли процедуру регистрации и ведут активную работу с избирателями. У занимающей второе место по выдвижению ЛДПР зарегистрировано чуть более 350 кандидатов. Третье место занимают самовыдвиженцы — процедуру регистрации прошло более 200 «независимых кандидатов».

Я напомню, что команда наших кандидатов на муниципальных выборах была сформирована на конкурентной и открытой основе — все желающие должны были заручиться поддержкой избирателей еще стадии предварительного голосования. На выборы под флагом «Единой России» идут узнаваемые и авторитетные люди, готовые работать в интересах своего города, района или села. Уверен, что наша команда кандидатов получит достойный результат 9 сентября.