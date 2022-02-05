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Политика

Роскомнадзор может ввести экономические санкции против YouTube в России

Роскомнадзор не исключает возможность принятия экономических мер в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, в том числе за блокировку канала RT auf Sendung в день его запуска, сообщила газета «Известия».

YouTube.
YouTube.
CC0

В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, в том числе запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее.

МИД России 3 февраля объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ.

Накануне сообщалось, что вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle прекратят в России. Кроме того, закроется корпункт DW и будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро.

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