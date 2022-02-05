Роскомнадзор может ввести экономические санкции против YouTube в России

В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, в том числе запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.
Ранее YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее.
МИД России 3 февраля объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ.
Накануне сообщалось, что вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle прекратят в России. Кроме того, закроется корпункт DW и будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро.